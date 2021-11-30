Beypazarı'nda köylülere ve kooperatiflere ORKÖY desteği - Haberler
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Beypazarı'nda köylülere ve kooperatiflere ORKÖY desteği

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda köylülere ve kooperatiflere ORKÖY desteği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde orman köylüleri ile kooperatiflere malzeme ve iş makinesi için kredi desteği sağlandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde orman köylüleri ile kooperatiflere malzeme ve iş makinesi için kredi desteği sağlandı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğünce, Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında orman köylülerine tambur ve motorlu testere gibi malzeme alımları için kredi verdi.

S.S Bayram Köyü ile S.S Ortabereket Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri'ne, kredi desteğiyle alınan iş makineleri ise teslim edildi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, yaptığı açıklamada, ORKÖY tarafından sağlanan kredi destekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını belirterek, bu kapsamda Beypazarı, Güdül ve Ayaş ilçelerindeki köyleri ziyaret edeceklerini kaydetti.

Beypazarı'nda köylülere ve kooperatiflere ORKÖY desteği

Beypazarı'nda köylülere ve kooperatiflere ORKÖY desteği

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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