Beypazarı'nda Kovid-19 tedbirleri 16 ekiple denetleniyor
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Beypazarı'nda Kovid-19 tedbirleri 16 ekiple denetleniyor

10.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:26
Beypazarı'nda Kovid-19 tedbirleri 16 ekiple denetleniyor

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin 16 ekiple denetlendiğini bildirdi.

Beypazarı Kaymakamı Bilal Bozdemir ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin 16 ekiple denetlendiğini bildirdi.

Bozdemir, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde Kovid-19 denetimlerinin büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Esnaf ve vatandaşların da Kovid-19 tedbirlerine genelde uyduğunu belirten Bozdemir, şöyle konuştu:

"Kaymakamlıkta 16 ekip kuruldu. Ekipler sürekli denetimde bulunuyor. Denetimlerde, esnafın aldığı önlemleri yerinde görüyorlar. Esnafımız kurallara uyuyor. Vaka sayıları buradan artmıyor, vaka sayıları önemli ölçüde aile için oturmalarda, aile ziyaretlerinden, komşu ziyaretlerinde, gün yapmalardan artıyor. Buna bir dur denilmesi gerekiyor. Bunun için de çalışmalarda bulunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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