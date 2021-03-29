Beypazarı'nda Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması sürüyor

Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde bulunan ilaçlama ekip sayısının artırıldığı, ilçenin her noktasında vatandaşların sağlığı, huzuru için dezenfekte çalışmalarının 7 gün 24 saat anlayışı içinde sürdürüldüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, salgının ortaya çıktığı andan itibaren alınacak tedbirler konusunda seferberlik ilan ederek, bu zorlu süreçte mücadeleyi sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

İlçenin her noktasında taviz vermeden dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran Kaplan, "Öncelikli olarak okullar olmak üzere tüm resmi kurumların tamamını dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak