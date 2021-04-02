Beypazarı'nda koronavirüs tedbirleri denetlendi
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Beypazarı'nda koronavirüs tedbirleri denetlendi

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda koronavirüs tedbirleri denetlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vaka sayının artış gösterdiği ilçede, Hanlarönü Meydanı'nda vatandaşların ateşini ölçtü.

İşletmeleri kontrol eden ekipler, sosyal mesafe kuralları ile maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Öte yandan ilçede pazar günleri kurulan pazar, cuma günü kurulmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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