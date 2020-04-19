Beypazarı'nda koronavirüs tedbirleri Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürüldü.

Beypazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürüldü.

Zabıta ekipleri ile ilçenin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdüren emniyet ekipleri, sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçtü, kimlik ve araç plaka sorgulamalarını yaptı.

Araçlar, belediye temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Beypazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk bölgesi olan yol ağlarında ve eski beldelerden Kırbaşı, Uruş ve Karaşar'da detimlerini sürdürdü.

Jandarma ekipleri, vatandaşların sokağa çıkmaması yönünde araç hoparlörüyle uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA