Beypazarı'nda koronavirüs tedbirleri Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Gıda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Gıda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Gıda Tarım Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçede gıda satışı yapan marketler ile imalathanelerindeki denetimleri sıkılaştırdı.

Ekipler, pazar, fırın, market ve gıda maddesi imal eden yerlerin denetiminde bulunurken, esnafa koronavirüs bilgilendirme broşürleri de dağıtıyor.

Bu arada, ekipler açıkta gıda ve ekmek satışına asla müsaade edilmeyeceğini ve poşette satışın yapılması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA