Beypazarı'nda koronavirüs önlemleri Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önlemler sürüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önlemler sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçede dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yürüttüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ilçe genelinde alınan kararların uygulandığını söyledi.

Bu kapsamda ekiplerin yoğun çalışmayla ilçeye giren araçların tümünü ilaçladığını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Dün başlattığımız çalışmayla D-140 kara yolunun Ankara yönü ile Nallıhan ilçesi yönünden gelen tüm araçlar, dezenfekte yapılmasının akabinde ilçeye giriş yapabiliyor. Dezenfekte edilmeden hiçbir aracın girişine müsaade edilmiyor."

Kaynak: AA