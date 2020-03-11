Beypazarı'nda koronavirüs bilgilendirme semineri Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) toplantı salonunda düzenlenen seminere Kaymakam Temel Ayca, Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Hidayet Gül, kamu çalışanları ve personel katıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanı Fatma Koça, koronavirüs hastalığı ve salgında son durumla ilgili değerlendirme yaparak alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: AA