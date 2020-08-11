Beypazarı'nda korona virüs denetimi İçişleri Bakanlığı, Covid-19 vakalarının artışı nedeniyle bugün 81 ilde kapsamlı denetimlerini gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 vakalarının artışı nedeniyle bugün 81 ilde kapsamlı denetimlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Beypazarı'nda da kaymakam ve belediye başkanının katılımıyla denetimler yapıldı.

Vali, kaymakam ve belediye başkanlarının yapacağı denetimlerle AVM, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, düğün salonu, kuaför ve diğer tüm iş yerleri ile ulaşım araçları bizzat denetleniyor. Bu kapsamda Beypazarı'nda yapılan korona virüs denetimlerine İlçe Kaymakamı Temel Ayca, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, ilgili oda ve müdürlük temsilcileri ile kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri katıldı. Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarına özen gösterilmesinin yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Genelgeye göre, alınan tedbirlere en üst seviyede uyulmasının sağlanması için denetimler kesintisiz ve sürekli olacak şekilde gerçekleştirilecek. Bu amaçla önümüzdeki 10 gün boyunca faaliyet alanı bazlı olacak şekilde sahada etkin denetim yapılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA