Beypazarı'nda köprüden demir çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Beypazarı'nda köprüden demir çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Beypazarı'nda köprüden demir çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eski bir köprüden demir çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eski bir köprüden demir çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Beypazarı kara yolunda bulunan eski Gömleksiz Köprü'den demir çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler tespit ettikleri Z.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Z.K. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Beypazarı, Jandarma, Hisarcık, Ankara, Güncel, Haber

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