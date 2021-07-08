Beypazarı'nda kopan elektrik nakil hattı teli yangına neden oldu
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Beypazarı'nda kopan elektrik nakil hattı teli yangına neden oldu

Beypazarı'nda kopan elektrik nakil hattı teli yangına neden oldu
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesinde yüksek gerilim elektrik nakil hattı telinin kopması sonucu çıkan yangında buğday ve arpa ekinleri zarar gördü.

Beypazarı ilçesinde yüksek gerilim elektrik nakil hattı telinin kopması sonucu çıkan yangında buğday ve arpa ekinleri zarar gördü.

Kırbaşı Mahallesi Kışlayanı mevkisinde araziden geçen yüksek gerilim hattının kapması sonrasından yangın çıktı.

Buğday ve arpa ekili tarlada etkili olan yangın, mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında yaklaşık 50 dönüm ekili alan zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz'ın, ekili alanları yanan çiftçilere "geçmiş olsun" dileğinde bulunmak ve arazide incelemeler yapmak üzere bölgeye gideceği öğrenildi.

Beypazarı'nda kopan elektrik nakil hattı teli yangına neden oldu
Beypazarı'nda kopan elektrik nakil hattı teli yangına neden oldu
Beypazarı'nda kopan elektrik nakil hattı teli yangına neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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