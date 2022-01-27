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Beypazarı'nda kömür dağıtımı sürüyor

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda kömür dağıtımı sürüyor

Beypazarı ilçesinde Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara kömür dağıtılmasına devam ediliyor.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara kömür dağıtılmasına devam ediliyor.

Vakıf Müdürü Alaettin Biçen, yaptığı açıklamada, kömürler geldikçe belirlenen kişilere mahallelerde dağıtımların yapıldığını söyledi.

Beypazarı ilçesinde bu yıl toplamda 1700 ton kömür dağıtımı yapacaklarını belirten Biçen, "Kömür dağıtımlarımız sürüyor. Kişi başına 1 ton kömür yardımında bulunuyoruz. Şu kış gününde kimseyi aç ve açıkta bırakmıyoruz. Kaymakamlığın bünyesinde bulunan aşevinde pişirilen yemeklerden, 500 kişiye yakın yardıma muhtaç kişi ve aileye evlerine kadar sıcak yemekleri sefertası içinde ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Kömür, Güncel, Haber

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