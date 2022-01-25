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Beypazarı'nda kızak şenliği yapılacak

Beypazarı'nda kızak şenliği yapılacak
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hafta sonu kızak şenliği yapılacak.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hafta sonu kızak şenliği yapılacak.

Beypazarı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel hale gelen şenlik, 30 Ocak'ta Kirazyanı Yaylası'nda gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, başkentlileri 1650 rakımlı Kirazyanı Yaylası'nda yapacakları şenliğe davet etti.

Şenliğe en güzel şekilde hazırlandıklarını belirten Kaplan, "Belediye olarak büyük bir çadır kuruyoruz. Çadırın önünde de ateş yanıyor. Hazırladığımız şambrelleri kızak kaymaya gelenlere veriyoruz. Yayla muhteşem bir yer. İnsanlar gönüllerince eğlenme fırsatı bulurken şenlikte dereceye girenlere çeşitli ödüller veriyoruz." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Ankara, Ocak, Güncel, Haber

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