Beypazarı'nda kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonu yoğunluk yaşanıyor
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Beypazarı'nda kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonu yoğunluk yaşanıyor

07.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:20
Beypazarı'nda kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonu yoğunluk yaşanıyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hafta sonu yoğunluk yaşandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hafta sonu yoğunluk yaşandı.

UNESCO Geçici Listesi'nde yer alan Beypazarı ilçesinde hafta sonu dışarı çıkan vatandaşlar, İnözü Vadisi ve Süveri Çayı kenarlarına giderek piknik yaptı, çay içti.

Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

İşletme sahipleri, Kovid-19 kuralları çerçevesinde müşterilerine hizmet sundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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