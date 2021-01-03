Beypazarı'nda kısıtlama sessizliği
03.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:20
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik gözleniyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik gözleniyor.
Beypazarı'nda 31 Aralık akşamı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına, vatandaşlar büyük ölçüde uyuyor.
Polis ve jandarma ekipleri de bölgede denetim yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak