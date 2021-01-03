Beypazarı'nda kısıtlama sessizliği
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Beypazarı'nda kısıtlama sessizliği

03.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:20
Beypazarı'nda kısıtlama sessizliği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik gözleniyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik gözleniyor.

Beypazarı'nda 31 Aralık akşamı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına, vatandaşlar büyük ölçüde uyuyor.

Polis ve jandarma ekipleri de bölgede denetim yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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