Beypazarı'nda kırsal kalkınma destekleri anlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

Beypazarı ilçesinde muhtarlar ve çiftçilere, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi konusunda bilgi verildi.

Beypazarı ilçesinde muhtarlar ve çiftçilere, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi konusunda bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen ziraat mühendisleri tarafından, katılımcılara kırsal kalkınma ile ilgili bilgi aktarıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal'ın da katıldığı toplantıda katılımcılara hibe destekleri konusunda bilgi verildi, soruları yanıtlandı.

Beypazarı'nda kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title