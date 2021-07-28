Beypazarı'nda kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini "Şefkat Eli" temizliyor
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Beypazarı'nda kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini "Şefkat Eli" temizliyor

Beypazarı'nda kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini 'Şefkat Eli' temizliyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Şefkat Eli ekipleri, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin evlerinde temizlik çalışması yürütüyor.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Şefkat Eli ekipleri, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin evlerinde temizlik çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şefkat Eli'nin Kurban Bayramı sonrası ilçe ve köylerde yaşayan kimsesiz ya da bakıma muhtaç kişilerin evlerinde temizlik çalışması başlattı.

Başkan Tuncer Kaplan, Şefkat Eli'nin ilçede çok güzel işler başardığını, bakıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşların ekipler sayesinde temiz ortama kavuştuğunu bildirdi.

Evlerde kişisel bakımların da yapıldığını aktaran Kaplan, "Bu kişilere Allah, sağlıklı uzun ömürler versin. Gerçekten çok iyi bakımları yapılıyor. Burada sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiriyoruz. Bu insanlar da bize dua ediyor." ifadesini kullandı.

Hizmetten yararlanan evlat ve torun sahibi yaşlı kadın da ekiplere teşekkür etti.

Beypazarı'nda kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini 'Şefkat Eli' temizliyor
Beypazarı'nda kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini 'Şefkat Eli' temizliyor
Beypazarı'nda kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini 'Şefkat Eli' temizliyor
Beypazarı'nda kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini 'Şefkat Eli' temizliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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