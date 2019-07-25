Beypazarı'nda kedilerin kuyruğunun kesildiği iddiası

Beypazarı'nda kedilerin kuyruğunun kesildiği iddiası

Beypazarı ilçesinde sokak kedileri kuyruklarının bilinmeyen kişilerce kesildiği öne sürüldü.

Beypazarı'nda kedilerin kuyruğunun kesildiği iddiası

Beypazarı ilçesinde sokak kedileri kuyruklarının bilinmeyen kişilerce kesildiği öne sürüldü.
Beypazarı Hayvan Severler ve Hayvanları Koruma Grubu Sözcüsü Makbule Onaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeyi dolaşırken çok sayıda kuyruğu kesik ve yara bere içinde kedi gördüklerini belirtti.
Hayvanlara eziyet edenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Onaran, "Hayvanlarımız aç kalmasın diye köşe başlarına, bazı noktalara yiyecek bırakıyoruz. Buradan sesleniyorum, hayvanlara lütfen işkence etmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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