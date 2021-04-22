Beypazarı'nda kaymakamlık ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi ulaştırıyor
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Beypazarı'nda kaymakamlık ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi ulaştırıyor

Beypazarı'nda kaymakamlık ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi ulaştırıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Kaymakamlığı, ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerini ulaştırmaya başladı.

Beypazarı Kaymakamlığı, ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerini ulaştırmaya başladı.

Kaymakamlık S.Y.D Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, gazetecilere açıklamasında kaymakamlık olarak sürdürülen çalışmalarla belirlenen ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi ulaştırdıklarını belirtti.

Toplamda bine yakın kişiye ulaşacaklarını ifade eden Biçen, bunun dışında herhangi bir kişiye gıda kolisi verilmediğini ve yardım yapan kişi ve kurumlara ilişkin bilgilerinin de vakıf kayıtlarında bulunduğunu aktardı.

Öte yandan MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan da ilçe başkanlığı ve Ülkü Ocakları Başkanlığı yetkililerinin ihtiyaç sahiplerini adreslerinde ziyaret ederek hayırseverlerin ulaştırdığı kolileri ilettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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