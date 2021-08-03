Beypazarı'nda kayınpederinin cenazesinde kalp krizi geçiren kişi öldü
Beypazarı'nda kayınbabasının cenazesinde kalp krizi geçiren damat hayatını kaybetti.
Beypazarı'nda kayınbabasının cenazesinde kalp krizi geçiren damat hayatını kaybetti.
İlçede fotoğrafçılık yapan Baran Ürün'ün (87) cenaze namazına katılan damadı İlhami Çetinkaya (49), kalp krizi geçirdi.
Çetinkaya, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çetinkaya'nın cenazesi bugün Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak