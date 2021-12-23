Beypazarı'nda kaya parçalarının zarar verdiği evlerin sahipleri yardım bekliyor - Haberler
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Beypazarı'nda kaya parçalarının zarar verdiği evlerin sahipleri yardım bekliyor

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 gün önce kayaların düşmesinin ardından evleri boşaltılan mahalle sakinleri, yardım bekliyor.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 gün önce kayaların düşmesinin ardından evleri boşaltılan mahalle sakinleri, yardım bekliyor.

Cumhuriyet Mahallesi Yenice Sokak'ta kaya düşmesi nedeniyle 11 evin güvenlik gerekçesiyle boşaltılmasının ardından sokağın giriş ve çıkışında polis ekipleri önlem aldı. Güvenlik güçleri, sokaktan geçişlere kontrollü şekilde izin veriyor.

Mahalle sakinlerinden Gülbeyaz Erdoğan, AA muhabirine, kendilerine evlere girilemeyeceğinin bildirilmesinin ardından zor durumda kaldıklarını söyledi.

Yetkililerden evlerin arkasında tehlikeye neden olan kayaların ıslah edilmesini istediklerini anlatan Erdoğan, "Ondan sonra evime girmek istiyorum. Günlerdir komşumun evinde kalıyorum. Kış gününde kimin evinde ne kadar kalınabilir. 11 hane mağdur olduk. Ne yapılması gerekiyorsa bir an önce yapılsın." dedi.

Mahalle muhtarı Hasan Özkan da sokaktaki evlere oturulamaz raporu verildiğini ifade etti.

Beypazarı'nda kaya parçalarının zarar verdiği evlerin sahipleri yardım bekliyor

Beypazarı'nda kaya parçalarının zarar verdiği evlerin sahipleri yardım bekliyor

Beypazarı'nda kaya parçalarının zarar verdiği evlerin sahipleri yardım bekliyor

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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