Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Beypazarı ilçesinde ekipler, kar yağışının ardından yolların kapanmaması için çalışıyor.

Beypazarı ilçesinde ekipler, kar yağışının ardından yolların kapanmaması için çalışıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dudaş, Nuhoca, Yıldız, Aşağıgüney, Yukarıgüney, Köst, Doğanyurt ve diğer köylerin yollarının kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.

Bu arada kar kalınlığı ilçenin yüksek kesimlerinde 10 santimetreye ulaştı.

Turistik ilçenin beyaza bürünmesiyle ortaya güzel görüntüler de çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak