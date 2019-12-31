Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları
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Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları

Beypazarı ilçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

31.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:36
Beypazarı'nda karla mücadele çalışmaları

ilçesinde ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası yolları açık tutmaya çalışan Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, çalışmalarını Beypazarı - Kıbrıscık arasındaki bin 650 rakımlı bölgedeki Ahlatlık, Kumocağı ve Burgaz geçitlerinde yoğunlaştırdı.

Kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan yollar iş makineleriyle açıldı.

Öte yandan, Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de kar yağışının etkili olduğu köy yollarında çalışma yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA
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