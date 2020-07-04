Beypazarı'nda karayolları ekipleri ziftlerin erimesini önlemek için çalışıyor
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle kara yollarında ziftler erimeye başladı.
04.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:30
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle kara yollarında ziftler erimeye başladı.
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği ekipleri, sıcaktan ve tonajlı araçların kullanmasından kaynaklanan yol ağlarında, eriyen ziftler için yollara kum atarak, ziftleri kurutmaya, küçük araçlara yapışmasına engel olmaya çalıştı.
Kaynak: AA