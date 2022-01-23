Beypazarı'nda kar güzelliği

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla güzelliğine güzellik kattı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla güzelliğine güzellik kattı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı gece sona erdi. Belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yaptı.

İlçedeki tarihi konaklar, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.