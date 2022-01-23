Beypazarı'nda kar güzelliği - Haberler
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Beypazarı'nda kar güzelliği

Beypazarı'nda kar güzelliği
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Kültür Sanat

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla güzelliğine güzellik kattı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla güzelliğine güzellik kattı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı gece sona erdi. Belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yaptı.

İlçedeki tarihi konaklar, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Beypazarı'nda kar güzelliği

Beypazarı'nda kar güzelliği

Beypazarı'nda kar güzelliği

Beypazarı'nda kar güzelliği

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Beypazarı, kar, Kültür Sanat, Haber

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