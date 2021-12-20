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Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Temsilciliğince Beypazarı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Temsilciliğince Beypazarı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Beypazarı Temsilcisi Yunus Güngör, 2021 yılının son kan bağı kampanyasını düzenlediklerini söyledi.

Güngör, 3 gün süren kan bağışı kampanyasında vatandaşın ilgisinin soğuk havaya rağmen yüksek olduğunu belirterek, "'Kan ver hayat kurtar' adlı kampanyamıza kan vererek destelerini esirgemeyen halkımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Beypazarı halkının kampanyaya 130 ünite kan bağışıyla destek sağladığını ifade eden Güngör, 2022 yılında kan bağışı kampanyalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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