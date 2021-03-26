Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 101 ünite kan toplandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 101 ünite kan toplandı.

Kızılay Beypazarı temsilcisi Yunus Güngör, vatandaşların salgına rağmen kan bağışı kampanyasına ilgi gösterdiğini söyledi.

Kampanyanın salgın tedbirlerine uygun gerçekleştirildiğini vurgulayan Güngör, bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Bağışta bulunan Hasan Çömez de kan vermenin vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, üç ayda bir bağışta bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak