Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

16.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:28
Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

Türk Kızılay Beypazarı Şube Başkanlığı tarafından ilçede kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Beypazarı Şube Başkanlığı tarafından ilçede kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Şube Başkanı Yunus Güngör, gazetecilere kan vermenin bir insanlık görevi olduğunu, yılın ilk bağış kampanyasını tamamladıklarını söyledi.

Kampanyayla 145 ünite kanın toplandığını aktaran Güngör, "Şimdi birlik olmanın tam zamanı. İlçe halkımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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