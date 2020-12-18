Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

18.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:20
Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Türk Kızılay merkez ve Beypazarı temsilciliği iş birliğinde "Kan ver hayat kurtar" kampanyası düzenlendi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Türk Kızılay merkez ve Beypazarı temsilciliği iş birliğinde "Kan ver hayat kurtar" kampanyası düzenlendi.

Vatandaşlar 5 gün süren kampanyaya ilgi gösterdi.

Kızılay Beypazarı Temsilcisi Yunus Güngör, kış mevsiminde kan bağışı yapan kişi sayısının azaldığını bu nedenle kampanya düzenlediklerini belirterek, "Kampanyamıza kan vererek desteklerini sürdüren Beypazarı halkına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Güngör, kampanya süresince 220 ünite kan toplandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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