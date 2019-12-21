Beypazarı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi
Beypazarı Kızılay Şube Başkanlığının düzenlediği kampanya ile ilçe merkezinde kurulan araçta, kan bağışı kabul edildi.
21.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:12
Beypazarı Kızılay Şube Başkanlığının düzenlediği kampanya ile ilçe merkezinde kurulan araçta, kan bağışı kabul edildi.
Atatürk Parkı kenarında kurulan araçta, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gelen bağışçılar kan verdi. Beş gün süren kampanyada 410 ünite kan toplandı.
Şube Başkanı Ahmet Kavas, kan bağışı konusunda toplumsal bilincin önemli olduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA