Beypazarı'nda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" düzenlendi - Haberler
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Beypazarı'nda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" düzenlendi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Oktay Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Çayır, bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda kurumların temsilcileri söz alarak önerilerde bulundu.

Beypazarı'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı düzenlendi

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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