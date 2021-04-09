Beypazarı'nda KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Beypazarı'nda KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda KADES bilgilendirme toplantısı yapıldı

Beypazarı ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Beypazarı ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Kaymakam Ergün Baysal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunum gerçekleştirildi.

Bu anlamda eğitim faaliyetlerinin ve farkındalık faaliyetlerinin artırılmasının önemine değinen Kaymakam Baysal, projenin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğine işaret etti.

Toplantıya kurum ve kuruluşların müdürleri ile görevliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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