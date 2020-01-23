Beypazarı'nda kaçak avcılık denetim altında
Haberler » Güncel » Beypazarı'nda kaçak avcılık denetim altında - Haber

Beypazarı'nda kaçak avcılık denetim altında

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesi için yapılan denetimler sürüyor.

23.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:28
Beypazarı'nda kaçak avcılık denetim altında

'nın ilçesinde, Şefliği ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesi için yapılan denetimler sürüyor.

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri, Hayatı Geliştirme Sahaları ile saha çevresinde av yapıldığı yönündeki her ihbarı değerlendiriyor.

Özellikle ormanlık alanlarda yaşayan geyiklerin koruma altına alındığı bölgede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı şefliği ekipleri, av yasağına uymayanlara idari para cezası kesiyor.

Ekipler, bölgedeki denetimlerini günün her saatinde sürdürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler