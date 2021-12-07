Beypazarı'nda kaçak avcılara gece denetimi - Haberler
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Beypazarı'nda kaçak avcılara gece denetimi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda kaçak avcılara gece denetimi

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği gece avlananlara yönelik denetimlerde bulundu.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şefliği gece avlananlara yönelik denetimlerde bulundu.

Kurtkovan, Meçeler, Mikail, Batça, Köstköy, Doğanyurt, Hırkatepe, Sekli, Sarıağıl köyleri civarında gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç kontrol edildi ve sürücülerin kimlik sorgulaması yapıldı.???????

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, bundan böyle denetimlerin jandarma desteği ile sürdürüleceğini kaçak ve gece yapılan avcılığa müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Beypazarı'nda kaçak avcılara gece denetimi

Beypazarı'nda kaçak avcılara gece denetimi

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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