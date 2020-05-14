Beypazarı'nda jandarmadan vatandaşlara uyarı Beypazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması uyarısında bulundu.

Beypazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması uyarısında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı ve koronavirüs salgını dolayısıyla denetimlerini artırarak sürdürüyor.

Ekipler ilçe, köy ve beldelerde "Evde kal" çağrılarına uyulmasını istedi.

Sürücülere de uyarıda bulunan jandarma trafik kurallarına uyulmasını istedi, vatandaşlara yalnız araziye ve tarlaya çıkmamaları uyarısı yaptı.

Kaynak: AA