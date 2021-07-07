Beypazarı'nda jandarma, muhtarları ve vatandaşları hayvan hırsızlıklarına karşı uyardı
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Beypazarı'nda jandarma, muhtarları ve vatandaşları hayvan hırsızlıklarına karşı uyardı

Beypazarı'nda jandarma, muhtarları ve vatandaşları hayvan hırsızlıklarına karşı uyardı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlığına karşı muhtarları ve vatandaşları uyardı.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlığına karşı muhtarları ve vatandaşları uyardı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara ve muhtarlara uyarıda bulunarak, ağıllarda, ahırlarda ya da meralarda yayılırken hayvanların çok iyi takip edilmesi, olası durumda jandarma veya 112'ye bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.

Bazı köylere giriş ve çıkışlarda güvenlik kameraları bulunduğu ancak halen sistemin bulunmadığı köyler bulunduğu aktaran jandarma, kamera düzeneğinin de gözden geçirilerek çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesinin doğru olacağını anlattı.

Ekipler, köylere gelen araçların plakalarının alınması, kimlerin ne için gelip gittiğinin belirlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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