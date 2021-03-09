Beypazarı'nda jandarma ekipleri kadınları bilgilendirdi
09.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:37
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla kadınları bilgilendirdi.
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla kadınları bilgilendirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla köylerde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirmede bulundu.
Köy meydanlarında sosyal mefase kuralları çerçevesinde kadınlar buluşan ekipler, olası bir şiddet olayı karşısında uygulamasının nasıl kullanılacağını anlattı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak