Beypazarı'nda jandarma ekipleri denetim yaptı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe genelindeki sorumluluk alanlarında denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe genelindeki sorumluluk alanlarında denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.
İlçe Jandarma Komutanlığının asayiş birimleri ve Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerde bulundu.
Jandarma ekipleri, yaptıkları denetimlerde özellikle traktör sürücüsü çiftçilere, tarladan anayol çıkarken, yolda seyrederken ve trafik kurallarına uymaları ikazında bulundu.
Jandarma Komutanlığının, ilçe genelindeki denetimlerini aksatmadan sürdüreceği bildirildi.