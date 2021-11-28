Beypazarı'nda jandarma ekipleri denetim yaptı - Haberler
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Beypazarı'nda jandarma ekipleri denetim yaptı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda jandarma ekipleri denetim yaptı

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe genelindeki sorumluluk alanlarında denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe genelindeki sorumluluk alanlarında denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığının asayiş birimleri ve Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetimlerde bulundu.

Jandarma ekipleri, yaptıkları denetimlerde özellikle traktör sürücüsü çiftçilere, tarladan anayol çıkarken, yolda seyrederken ve trafik kurallarına uymaları ikazında bulundu.

Jandarma Komutanlığının, ilçe genelindeki denetimlerini aksatmadan sürdüreceği bildirildi.

Beypazarı'nda jandarma ekipleri denetim yaptı

Beypazarı'nda jandarma ekipleri denetim yaptı

Beypazarı'nda jandarma ekipleri denetim yaptı

Beypazarı'nda jandarma ekipleri denetim yaptı

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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