Beypazarı'nda Jandarma Denetimleri
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ve karakol ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ve karakol ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Karakol ekipleri, mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda ve sokaklarda denetimlerde bulunurken, muhtarları da uyarıyor.
Trafik timleri ise sorumluluk alanlarında yol denetimleri gerçekleştiriyor.
Jandarma trafik timleri, kimlik kontrolleri yaptıkları sürücüleri kurallara uymaları konularında da uyarıyor.