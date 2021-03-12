Beypazarı'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle tören düzenlendi
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Beypazarı'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle tören düzenlendi

12.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:32
Beypazarı'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle tören düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı, Beypazarı Atatürk İlkokulunda düzenlenen törenle kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı, Beypazarı Atatürk İlkokulunda düzenlenen törenle kutlandı.

Törende, Kaymakam Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İstiklal Marşı'nın sözlerinin yazılı olduğu uçurtmaları öğrencilerle havalandırdı.

Düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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