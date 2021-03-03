Beypazarı'nda işletmelere Kovid-19 denetimi yapıldı

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme süreciyle ilgili denetimlerde bulundu.

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme süreciyle ilgili denetimlerde bulundu.

İlçede restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, yeme içme yerleri, kıraathaneler, çay bahçeleri gibi yerlerin 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile hizmet vermesi istendi.

Ekipler, denetimlerin sıklaştıracaklarını, yapılan uyarı ve ikazlara ya da kurallara uymayanlara ilgili cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak