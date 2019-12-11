Beypazarı'nda iş yeri ve eğlence mekanları denetlendi
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde iş yeri ve eğlence mekanlarını denetledi.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde iş yeri ve eğlence mekanlarını denetledi.
Ekipler, 50 iş yerindeki denetimde, içki ve sigara yasağına uymayan işletmelere idari para cezası uyguladı.
Denetimlerde, çok sayıda kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 1 iş yerine içki,1 eğlence mekanına sigara yasağına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası verdi.
Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, denetimleri sürdüreceklerini söyledi.