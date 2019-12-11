Beypazarı'nda iş yeri ve eğlence mekanları denetlendi
Haberler » Güncel » Beypazarı'nda iş yeri ve eğlence mekanları denetlendi - Haber

Beypazarı'nda iş yeri ve eğlence mekanları denetlendi

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde iş yeri ve eğlence mekanlarını denetledi.

11.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:40
Beypazarı'nda iş yeri ve eğlence mekanları denetlendi

ekipleri, ilçe genelinde iş yeri ve eğlence mekanlarını denetledi.

Ekipler, 50 iş yerindeki denetimde, içki ve sigara yasağına uymayan işletmelere idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde, çok sayıda kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 1 iş yerine içki,1 eğlence mekanına sigara yasağına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, denetimleri sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler