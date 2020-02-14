Beypazarı'nda ipek el dokuması ürünler ilgi görüyor
Beypazarı ilçesine özgür ipek el dokuması ürünler ilgi görüyor.
Beypazarı ilçesine özgür ipek el dokuması ürünler ilgi görüyor.
İlçe sakinleri tarafından dokunan ve bürgü adı verilen şallar siparişe özel üretiliyor.
Kullanan kişinin yaşına özel renk seçimi yaptığı şallar yurt dışından da talep görüyor.
Bu el sanatını sürdüren ustalardan İsmail Yanık, Beypazarı'nda dokumacılığın uzun yıllar devam ettiğini söyledi.
Yanık usta, sağlığı elverdiği sürece bu sanatı sürdüreceğini belirterek, bürgülerin dekoratif amaçlı da kullanıldığını aktardı.