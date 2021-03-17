Beypazarı'nda "İnsan Hakları Kurulu" oluşturulacak
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Beypazarı'nda "İnsan Hakları Kurulu" oluşturulacak

17.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:26
Beypazarı'nda

Beypazarı Kaymakamlığı bünyesinde İnsan Hakları Kurulu oluşturulacak.

Beypazarı Kaymakamlığı bünyesinde İnsan Hakları Kurulu oluşturulacak.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada toplumda ve kamu görevlerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve ayrıştırmak amacıyla İnsan Hakları Kurulu oluşturulacağı bildirildi.

Açıklamada kurulun insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engellerle hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri inceleyeceği, çözümüne ilişkin önerilerde bulunacağı kaydedildi.

Kurulda belediye, meslek yüksekokulu, siyasi partiler, ilçe milli eğitim müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, ticaret odası, baro, basın kuruluşları ve muhtarlar derneğinden temsilcilerin bulunacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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