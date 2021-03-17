Beypazarı'nda "İnsan Hakları Kurulu" oluşturulacak

Beypazarı Kaymakamlığı bünyesinde İnsan Hakları Kurulu oluşturulacak.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada toplumda ve kamu görevlerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve ayrıştırmak amacıyla İnsan Hakları Kurulu oluşturulacağı bildirildi.

Açıklamada kurulun insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engellerle hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri inceleyeceği, çözümüne ilişkin önerilerde bulunacağı kaydedildi.

Kurulda belediye, meslek yüksekokulu, siyasi partiler, ilçe milli eğitim müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, ticaret odası, baro, basın kuruluşları ve muhtarlar derneğinden temsilcilerin bulunacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak