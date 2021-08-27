Beypazarı'nda "ilkyardım ve sağlık" eğitimleri tamamlandı
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Beypazarı'nda "ilkyardım ve sağlık" eğitimleri tamamlandı

Beypazarı'nda 'ilkyardım ve sağlık' eğitimleri tamamlandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Ticaret Odası tarafından başlatılan "İlkyardım ve Sağlık" konulu eğitimler tamamlandı.

Beypazarı Ticaret Odası tarafından başlatılan "İlkyardım ve Sağlık" konulu eğitimler tamamlandı.

Eğitimlerin ardından düzenlenecek sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Oda başkanı Ahmet Göçmen, ilkyardımın önemine işaret ederek, "Uluslararası geçerliliği olan eğitimi tamamlayan kursiyerlerimiz, ilk müdahale sırasında yaşanacak olumsuzlukların önüne geçecek. Yaşanan kazalarda doğru ilkyardımla hayat kurtaracak ve sakatlıkları en aza indirecekler. Kursiyerler eğitim sonrasında, hasta ve yaralıya acil müdahale edebilecek temel bilgi donanımına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Göçmen, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan kursiyerlere Sağlık Bakanlığı onaylı uluslararası geçerliliği bulunan sertifika verileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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