Beypazarı'nda İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.
14.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:30
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanında düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan Atatürk Anıtına çelenk koydu.
Törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Meslektaşlarının İlköğretim Haftası'nı kutlayan Çalışkan, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA