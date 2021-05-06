Beypazarı'nda ihtiyaç sahiplerinin yardımları evlerine ulaştırılıyor
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Beypazarı'nda ihtiyaç sahiplerinin yardımları evlerine ulaştırılıyor

Beypazarı'nda ihtiyaç sahiplerinin yardımları evlerine ulaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yardıma muhtaç kişilere maaşları ve destekleri evlerine ulaştırılıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yardıma muhtaç kişilere maaşları ve destekleri evlerine ulaştırılıyor.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini söyledi.

Sosyal vefa destek gruplarının nöbetleşe halka 24 saat hizmet verdiğini aktaran Biçen, vatandaşların ödemelerini güvenli bir şekilde evlerinde imzalar karşılığında kendilerine teslim ettiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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