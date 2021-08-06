Beypazarı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin meyve sebzeleri belediyenin bahçesinden karşılanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin meyve sebzeleri belediyenin bahçesinden karşılanıyor

Beypazarı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin meyve sebzeleri belediyenin bahçesinden karşılanıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin meyve ve sebzeleri, belediyenin kurduğu 120 dönümlük bahçeden sağlanıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin meyve ve sebzeleri, belediyenin kurduğu 120 dönümlük bahçeden sağlanıyor.

Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi'nde her yıl mevsiminde organik olarak yetiştirilen birçok meyve sebze çeşidi, ihtiyaç sahiplerinin sofrasındaki yerini alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2016'da oluşturulan bahçede yetiştirilen üzümlerin hasat edilmeye başladığı belirtildi.

Ürünlerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde toplandığı aktarılan açıklamada, meyve sebzelerin Küçük Hafız Şakir Zeyrek Sosyal Hizmetler ve Aşevi Merkezi'nde ailelere dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, bahçeden elde ettikleri ürünlerden kazanç sağlamadıklarına değinerek, "Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda ekiplerimiz tarafından tespit edilen ve ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamakta güçlük çeken yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin duygularını zedelemeden bahçemizden topladığımız taze meyve ve sebzeleri kendilerine ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
Hayvanlara su vermek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu
Hayvanlara su vermek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Help Turkey' başlığı altında yapılan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Help Turkey" başlığı altında yapılan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Meral Akşener Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Muslera Metin Oktay Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beypazarı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin meyve sebzeleri belediyenin bahçesinden karşılanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 13:19:55. #1.15#

title