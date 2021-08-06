Beypazarı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin meyve sebzeleri belediyenin bahçesinden karşılanıyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin meyve ve sebzeleri, belediyenin kurduğu 120 dönümlük bahçeden sağlanıyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin meyve ve sebzeleri, belediyenin kurduğu 120 dönümlük bahçeden sağlanıyor.

Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi'nde her yıl mevsiminde organik olarak yetiştirilen birçok meyve sebze çeşidi, ihtiyaç sahiplerinin sofrasındaki yerini alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2016'da oluşturulan bahçede yetiştirilen üzümlerin hasat edilmeye başladığı belirtildi.

Ürünlerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde toplandığı aktarılan açıklamada, meyve sebzelerin Küçük Hafız Şakir Zeyrek Sosyal Hizmetler ve Aşevi Merkezi'nde ailelere dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, bahçeden elde ettikleri ürünlerden kazanç sağlamadıklarına değinerek, "Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda ekiplerimiz tarafından tespit edilen ve ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamakta güçlük çeken yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin duygularını zedelemeden bahçemizden topladığımız taze meyve ve sebzeleri kendilerine ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak