Beypazarı'nda "İftara 5 kala"
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Beypazarı'nda "İftara 5 kala"

Beypazarı'nda 'İftara 5 kala'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "İftara 5 Kala" programı kapsamında iftara yetişemeyen vatandaşlara Beypazarı'nda ikramlarda bulundu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "İftara 5 Kala" programı kapsamında iftara yetişemeyen vatandaşlara Beypazarı'nda ikramlarda bulundu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, beraberinde AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Beypazarı Gençlik Kolları Başkanı İsmet Köse ve partililer, "İftara 5 Kala" programı kapsamında Beypazarı'nda iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramlarda bulundu. Hazırlanan ikramları dağıtmak için ziyaretler gerçekleştiren heyet, ziyarette bulundukları yerlerde vatandaşların sorunlarını da dinledi.

İnan ve beraberindeki heyet daha sonra şehit Komiser Yardımcısı Samet Üstüner'in ailesini ziyaret etti. - ANKARA

Beypazarı'nda 'İftara 5 kala'
Beypazarı'nda 'İftara 5 kala'
Beypazarı'nda 'İftara 5 kala'
Beypazarı'nda 'İftara 5 kala'
Beypazarı'nda 'İftara 5 kala'
Beypazarı'nda 'İftara 5 kala'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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