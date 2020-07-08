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Beypazarı'nda hububat hasadı sürüyor
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Beypazarı'nda hububat hasadı sürüyor

Beypazarı'nda hububat hasadı devam ediyor.

Beypazarı'nda hububat hasadı sürüyor
08.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:26

Beypazarı'nda hububat hasadı devam ediyor.

İlçede 21 bin dekar alanda havuç, yazlık ve kışlık alanda yetiştiriliyor. 13 bin dekar alanda 41 bin 600 ton marul, 12 bin dekar alanda 30 bin ton da ıspanak yetiştiriliyor.

İlçe genelindeki 612 bin dekar tarım arazisinin 120 bin dekarı sulanabilir arazilerden oluşuyor. Bu yıl 329 bin 496 hektar alanda hububat ekimi yapıldı.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, AA muhabirine, bu yıl 183 bin 197 dekar alanında buğday, 14 bin 70 hektar alanda sulu buğday, 122 bin 879 dekar alanda arpa, 9 bin 350 dekar alanda da sulu arpa ekimi yapıldığını söyledi.

Sulu alanda yapılan buğdayda dönüm başına 550-700 kilogram ürün beklediklerini anlatan Ateş, "Kuru alandaki buğdaydan ise dönüm başına 300-350 kilogram arasında ürün bekliyoruz. Arpada kuru alanda 250-350 kilogram arasındaki verim, sulu alanda 350-400 kilograma kadar çakıyor. Bazı bölgelerde ise yağmurdan kaynaklanan hasar nedeniyle verim düştü ama ortalama olarak verim iyi, çiftçimiz de memnun." dedi.

Açıklanan buğday taban ve tavan fiyatları ile arpa fiyatlarından da memnun kaldıklarını dile getiren Ateş, şunları kaydetti:

"TMO, arpanın kilogramını 1,275 liradan alırken, buğdayda taban fiyat 1,425 lira, tavan fiyat ise 1,650 lira olarak açıklandı. Bu yıl ilk defa TMO, ofislerde şeker fabrikaları adına arpa alımında bulunurken, açıklanan rakamların yüzde 2 üzerindeki fiyattan alım yapıyor. Kırbaşı bölgesinde zaman zaman yağmurlar etkili olurken, buğday ve arpanın tam olarak randımana ulaşamadığını gördük. Biçimlerimiz sürüyor. Biz de tarlalarda biçimleri, biçerdöverlerin biçimlerini, dane döküp dökmediğini kontrol ediyoruz."

Kaynak: AA

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